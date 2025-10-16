I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato quattro uomini originari del Nord Africa, di età compresa tra 25 e 45 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale servizio di pattuglia, l’equipaggio della Gazzella ha notato un’autovettura con a bordo i quattro individui che, al momento del controllo, hanno mostrato un comportamento sospetto.

Il sequestro

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei fermati, hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo. All’interno sono rinvenute numerose bottiglie contenenti complessivamente 21,5 litri di un liquido di colore rosso scuro, che dalle successive analisi è risultato positivo alla presenza di cannabis. Tutto il materiale è sequestrato, mentre i quattro uomini sono deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Controlli intensificati nel capoluogo irpino

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dai Carabinieri nel capoluogo irpino, con particolare attenzione all’area di piazza Kennedy, già interessata da mirati interventi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga.

Negli ultimi mesi, le attività di monitoraggio delle forze dell’ordine hanno prodotto risultati significativi nel contenimento del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.