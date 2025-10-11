Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di giovedì a Lancusi, frazione di Fisciano, dove un bambino di 9 anni è stato investito da un’automobile mentre cercava di recuperare un pallone finito in strada, nei pressi di piazza Regina Margherita. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.43. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata senza accorgersi del sopraggiungere di una vettura condotta da una donna. L’impatto è stato violento, ma la conducente ha arrestato immediatamente la marcia e ha tentato di prestare soccorso al bambino, mentre numerosi presenti allertavano il 118.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori dell’Associazione La Solidarietà di Fisciano, che hanno stabilizzato il minore e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Nonostante la gravità iniziale delle condizioni, il quadro clinico del piccolo è migliorato nelle ore successive. Dopo una notte in ospedale, i medici hanno dichiarato che il bambino è fuori pericolo di vita, pur restando sotto stretta osservazione per un trauma alla vertebra dorsale.

Attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica, dove continua a essere monitorato costantemente. I parametri vitali risultano stabili e le condizioni generali in miglioramento. Nelle prossime ore potrebbe essere eseguita una risonanza magnetica per valutare con precisione eventuali danni alla colonna vertebrale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fisciano, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, compresa quella della donna alla guida del veicolo, e non si esclude che siano acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire ogni dettaglio.

La strada in cui si è verificato l’incidente è un’arteria particolarmente trafficata, situata nei pressi di un parco dove spesso i bambini si ritrovano a giocare. Non è la prima volta, riferiscono alcuni residenti, che un pallone finisce in carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza dei più piccoli.