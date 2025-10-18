Grave incidente domestico questa mattina in un’abitazione di Villamagna, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente riportando ustioni di terzo grado al collo, al torace e all’inguine. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara per le prime cure urgenti.

Trasferita al Centro Grandi Ustionati pediatrico di Napoli

Dopo il ricovero iniziale a Pescara, le condizioni della bambina hanno reso necessario un ulteriore trasferimento al Centro Grandi Ustionati pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli, specializzato nel trattamento di pazienti pediatrici con lesioni gravi da ustione.

La piccola è accompagnata in ambulanza attrezzata, sotto costante monitoraggio medico.

Indagini e accertamenti in corso

Sull’episodio stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Chieti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe rimasta accidentalmente investita dall’acqua bollente mentre si trovava in casa con i familiari. Le autorità hanno confermato che si è trattato di un incidente domestico e non vi sono al momento ipotesi di responsabilità.

Le condizioni della bambina

Le ustioni di terzo grado riportate dalla piccola richiedono trattamenti specialistici e un attento monitoraggio nelle prossime ore.

I medici del Santobono hanno preso in carico la paziente, che resta in prognosi riservata, mentre la famiglia è stata raggiunta a Napoli per assisterla durante il ricovero.