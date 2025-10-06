Momenti di paura a Napoli per una bambina di 2 anni, giunta nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono in condizioni di quasi incoscienza. Secondo i medici che l’hanno presa in cura, la piccola presentava sintomi compatibili con un’intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, in particolare hashish.

Le condizioni della bambina

«Quando è arrivata era molto soporosa – ha spiegato un medico del Santobono – ma ora sta decisamente meglio. È ancora in osservazione, ma non mostra più i segni tipici dell’intossicazione».

Se non interverranno disposizioni della Procura della Repubblica, la bambina potrebbe essere dimessa già nelle prossime ore.

Le indagini

La piccola vive con i genitori nella provincia di Napoli. Sarebbero stati proprio loro a portarla in ospedale, riferendo che il contatto con l’hashish sarebbe avvenuto in maniera accidentale e che anche loro ne sarebbero stati esposti involontariamente.

La vicenda è ora oggetto di indagine da parte della magistratura, che dovrà accertare le reali dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.