La polizia municipale di Pozzuoli ha intensificato i controlli nel corso del weekend, estendendo l’attività a gran parte del territorio comunale, dal centro storico fino alla zona alta, via Campana e Arco Felice-Lucrino.
Sono stati controllati circa 100 veicoli e rilevate diverse infrazioni al codice della strada.
Sanzioni e veicoli sequestrati
Durante i controlli sono stati elevati i seguenti verbali:
Due multe per guida con veicolo non revisionato
Sequestro amministrativo e sospensione patente per un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo
Ritiro della patente per guida con documento scaduto
Cinque verbali a conducenti sorpresi a usare il cellulare alla guida
Un verbale per guida imprudente, dopo un sorpasso a destra nella zona di Arco Felice
Intervento nella movida
Nella zona del centro storico, frequentata per la movida, le pattuglie sono intervenute a seguito della segnalazione di una giovane riversa a terra e incosciente per eccessivo consumo di alcool.
Sono attualmente in corso indagini per individuare l’esercizio commerciale che ha venduto alcolici alla minore, in violazione delle normative vigenti.