Canale 21 dedica una lunga diretta televisiva all’attesa canonizzazione del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV domenica 19 ottobre 2025 in Piazza San Pietro.

L’emittente campana seguirà passo dopo passo questo evento storico, offrendo una copertura straordinaria che unirà tre luoghi simbolici:

Roma, cuore della celebrazione, dove si terrà la Santa Messa presieduta dal Pontefice;

Pompei, la città mariana in cui Bartolo Longo diede vita al Santuario e alle opere di carità;

Napoli, legata alla figura del nuovo santo da una profonda devozione popolare.

Una diretta per unire i fedeli

La trasmissione inizierà alle ore 10, con collegamenti, interviste e approfondimenti curati dalle redazioni di Canale 21.

Il momento centrale sarà la Santa Messa e il rito di canonizzazione, trasmessi integralmente in diretta da Piazza San Pietro, alla presenza di migliaia di fedeli provenienti da Pompei e da tutto il mondo, guidati dall’Arcivescovo Prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.

L’evento rappresenta una tappa storica non solo per la Chiesa, ma anche per la comunità campana, chiamata a celebrare l’eredità spirituale e sociale di Bartolo Longo, la cui opera continua ancora oggi attraverso iniziative di solidarietà, accoglienza e assistenza ai più deboli.

Canale 21, la televisione del territorio

«Con questa trasmissione – dichiara l’editore di Canale 21, Paolo Torino – la nostra rete rinnova l’impegno a essere la televisione del territorio e delle grandi emozioni condivise, sull’esempio di Bartolo Longo, le cui opere restano un punto di riferimento per la comunità. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di partecipare, anche a distanza, a una pagina di storia per la Chiesa e per la Campania».

Canale 21, per volontà del fondatore Andrea Torino, trasmette da anni la Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, appuntamento che unisce i fedeli di tutto il mondo.

I conduttori e come seguire la diretta

Il commento sarà affidato a Peppe Iannicelli, con Antonio Salamandra in diretta da Roma e Alessio Barco da Pompei.

La diretta sarà visibile:

in Campania sul canale Lcn 10,

nel Lazio su Canale 21 Extra (Lcn 19),

e in streaming su canale21.it.