A Napoli, nel quartiere Chiaiano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno arrestato un uomo di 29 anni, incensurato e di professione barista, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto in via Leonardo Bianchi, dove i militari si erano fermati per prestare soccorso al giovane rimasto in panne con il suo motorino. Durante l’intervento, un forte odore di sostanza stupefacente ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione.

Addosso al 29enne, nascosti negli slip, sono state trovate alcune dosi di droga già confezionate. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di 80 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La sostanza era già suddivisa in porzioni pronte per la vendita al dettaglio.

I militari hanno inoltre rinvenuto 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il barista è stato quindi arrestato e si trova in attesa di giudizio.

Le indagini proseguono per chiarire l’origine della droga e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella rete di distribuzione.