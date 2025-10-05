L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 collaboratori amministrativi da inserire nell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 14 ottobre 2025.

Requisiti di accesso

Per partecipare al concorso è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non sono richieste lauree o qualifiche superiori, il che rende il bando accessibile a un ampio numero di candidati.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale dell’Ateneo. I candidati dovranno seguire la procedura online e allegare la documentazione richiesta dal bando.

Procedura di selezione

Il concorso prevede:

Prove scritte, volte a verificare le conoscenze specifiche relative al profilo richiesto;

Colloquio orale, finalizzato ad approfondire le competenze tecniche e trasversali dei candidati.

Dove consultare il bando

Il testo integrale del bando, con tutte le informazioni dettagliate su requisiti, modalità di candidatura e prove concorsuali, è disponibile sul sito ufficiale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.