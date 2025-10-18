Il Ministero della Cultura (MiC) ha annunciato un piano straordinario di potenziamento del personale con più di 2.700 nuove assunzioni entro la fine del 2025.
L’obiettivo è rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, garantendo una presenza più capillare nei musei, biblioteche, archivi e siti archeologici del Paese.
Cos’è e cosa fa il Ministero della Cultura
Il Ministero della Cultura è l’organo dello Stato preposto alla protezione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nazionale.
Gestisce musei, biblioteche, archivi di Stato e siti archeologici, coordinando le attività che contribuiscono a preservare e promuovere l’identità storica e artistica dell’Italia.
Tra le principali competenze del MiC rientrano:
la conservazione dei beni culturali e paesaggistici;
la gestione di archivi e biblioteche di Stato;
la promozione delle arti visive, del teatro, della musica e dello spettacolo dal vivo;
il sostegno al cinema e alle industrie creative.
Grazie al nuovo piano assunzionale, il Ministero punta a potenziare i servizi al pubblico, migliorare la gestione dei luoghi della cultura e favorire l’ingresso di nuove competenze professionali.
Il piano assunzionale MiC 2025
Entro il 2025 sono previste 550 nuove immissioni immediate così suddivise:
300 assistenti,
250 funzionari.
A queste si aggiungeranno 2.200 assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano straordinario di reclutamento tramite concorso pubblico, il cui bando sarà pubblicato entro l’autunno 2025.
I profili richiesti dal concorso MiC 2025
Il nuovo concorso per il Ministero della Cultura offrirà complessivamente 2.200 posti, così ripartiti:
1.800 posti per assistenti, tra cui:
1.500 addetti alla vigilanza nei luoghi della cultura,
300 profili tecnici;
400 posti per funzionari, tra cui:
300 bibliotecari,
100 architetti.
Si tratta di un’importante opportunità per diplomati e laureati che desiderano intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione, contribuendo alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale nazionale.
Come partecipare ai concorsi MiC
Per partecipare ai prossimi concorsi del Ministero della Cultura sarà necessario attendere la pubblicazione ufficiale dei bandi:
sul portale inPA (www.inpa.gov.it
),
e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura (www.cultura.gov.it
).
La selezione si svolgerà, come di consueto, attraverso prove scritte, orali e la valutazione dei titoli.
È consigliabile preparare in anticipo la documentazione richiesta e monitorare i canali ufficiali per non perdere l’apertura del bando, prevista entro l’autunno 2025.