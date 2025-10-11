Mattinata di tensione ieri nel centro cittadino, dove due giovani rapinatori hanno assaltato l’ufficio postale di corso Matteotti, la strada che conduce alla stazione ferroviaria.

Grazie al pronto intervento della Polizia municipale e del Commissariato di Polizia, entrambi i malviventi sono stati bloccati e arrestati pochi minuti dopo il colpo.

La rapina e la fuga

Intorno alle 10:30, un uomo con il volto travisato e armato di coltello ha fatto irruzione nell’ufficio postale, minacciando gli impiegati e costringendoli a consegnare il denaro in cassa.

All’esterno, un complice lo attendeva al volante di una Fiat Panda grigia con il motore acceso, pronto per la fuga.

L’azione, rapida ma non inosservata, è stata notata da alcuni passanti in via Battisti, che hanno immediatamente avvisato una pattuglia della Polizia municipale in transito. Gli agenti sono intervenuti con prontezza, riuscendo a bloccare il conducente della Panda, che ha tentato inutilmente di sottrarsi alla cattura.

Nel frattempo, il complice all’interno dell’ufficio, accortosi della presenza dei “caschi bianchi”, è fuggito a piedi in direzione della stazione ferroviaria.

L’arresto e l’intervento della Polizia

L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Marcianise, che hanno preso in consegna il primo arrestato e avviato le ricerche del secondo rapinatore.

Il fuggitivo è stato rintracciato pochi minuti dopo all’interno della stazione e bloccato.

I due giovani, un 22enne e un 17enne, entrambi originari di Giugliano in Campania, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Durante le operazioni, un cliente presente all’interno dell’ufficio postale ha accusato un malore per lo spavento: sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato assistenza alla persona, fortunatamente senza conseguenze.

Bottino recuperato e plauso alle forze dell’ordine

Il denaro sottratto è stato recuperato interamente, mentre l’auto utilizzata per la fuga è stata sequestrata e rimossa con carro attrezzi.

L’azione tempestiva e coordinata tra Polizia municipale e Polizia di Stato ha permesso di sventare la fuga dei due rapinatori, ricevendo l’apprezzamento della cittadinanza e delle autorità locali.

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento agli agenti:

«Bravissimi i nostri agenti che, senza esitazione, hanno affrontato una situazione pericolosissima, dimostrando coraggio e professionalità. A loro va il nostro più sentito encomio».