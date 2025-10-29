Novembre 2025 porta numerose opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, con oltre 9.000 assunzioni previste su tutto il territorio nazionale. I concorsi attivi sono rivolti a candidati con licenza media, diploma e laurea, e per la maggior parte dei ruoli non è richiesta esperienza pregressa. Le sedi di lavoro interessano enti centrali e locali, tra cui Ministeri, Camera dei Deputati, Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole, Aziende Sanitarie e Forze militari.

Di seguito, i principali concorsi pubblici aperti a novembre 2025.

Concorsi Nazionali di Rilevanza

Concorso Avvocatura di Stato, Consiglio di Stato e TAR – 133 posti

Il concorso mira a 133 assunzioni: 32 Funzionari (laureati) e 101 Assistenti (diplomati). Gli impieghi sono a tempo indeterminato e le sedi distribuite in tutta Italia.

Scadenza domanda: 14 novembre 2025.

Dettagli sul bando e modalità di candidatura disponibili nella pagina ufficiale.

Concorso MAECI – 18 posti, Export e Sicurezza Informatica

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale cerca laureati per ruoli in ambito economico-commerciale (EXPORT) e ICT/cybersecurity. Assunzioni a tempo indeterminato.

Scadenza domanda: 19 novembre 2025.

Concorso Magistratura 2026 – 450 Magistrati Ordinari

Accessibile a laureati in Giurisprudenza, compresi neolaureati. Non è richiesta l’abilitazione forense.

Scadenza domanda: 24 novembre 2025.

Concorso Banca d’Italia – 60 laureati

Ruoli di Esperti e Assistenti con orientamento giuridico, a tempo indeterminato, presso sedi centrali e territoriali.

Scadenza domanda: 3 novembre 2025.

Concorsi Locali e Aziende Pubbliche

AMA Roma – 100 operatori e 12 apprendisti laureati

100 Addetti alle attività di spazzamento, licenza media richiesta, minima esperienza.

Scadenza domanda: 10 novembre 2025.

12 apprendisti laureati in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria, senza esperienza richiesta.

Scadenza domanda: 4 novembre 2025.

Concorsi Comune di Firenze – 104 posti

Assunzioni di funzionari tecnici, ambientali, informatici ed economici (37 posti), Agenti di Polizia municipale e Autisti (59 posti), tutti a tempo indeterminato.

Scadenze domande: 9 e 19 novembre 2025, secondo il profilo.

INGV Catania – Operatori Tecnici

Posti a tempo indeterminato per attività di supporto tecnico-logistico e gestione magazzini. Requisito: licenza media.

Scadenza domanda: 10 novembre 2025.

INPS Bolzano – Dirigente Amministrativo

Selezione pubblica riservata al gruppo linguistico tedesco. Requisito: laurea.

Scadenza domanda: 14 novembre 2025.

CNR – 20 posti per laureati

Assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso varie sedi in Italia.

Scadenze domande: dal 2 al 5 novembre 2025, a seconda del concorso.

MASAF – 6 dirigenti

Posti a tempo indeterminato, accessibili a laureati.

Scadenza domanda: 8 novembre 2025.

Formez PA – 11 esperti

Assunzioni per sedi in Sicilia, Abruzzo, Lazio, con possibilità di smart working. Diplomati e laureati, con esperienza richiesta.

Scadenze domande: 30 ottobre e 3 novembre 2025.

Puglia – Operai e Assunzioni CUR “MonoPolis”

Concorsi per diplomati, laureati e operai (licenza media) presso Comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Castellana Grotte e altri enti locali.

Scadenza domande: 16 novembre 2025 per diplomati/laureati, 21 novembre 2025 per operai.

Concorsi Forze Armate e Sicurezza

Esercito – 6.000 Volontari VFI

Rivolto a civili con diploma/licenza media.

Scadenza prima finestra: 12 novembre 2025.

Guardia di Finanza – 1.985 Allievi Finanzieri

Per militari e civili diplomati o in possesso del diploma entro l’anno scolastico 2025/26.

Scadenza domanda: 21 novembre 2025.

Aeronautica Militare – 70 Marescialli

Specialità Sanità/Informatica/Cibernetica/Servizi Tecnici. Aperto a civili laureati e militari.

Scadenza domanda: 5 novembre 2025.

Esercito – 40 Marescialli Sanità

Aperto a civili e militari laureati.

Scadenza domanda: 8 novembre 2025.

Vigili del Fuoco – 85 posti

52 Ispettori logistico-gestionali, diplomati.

Scadenza: 6 novembre 2025.

33 Vice Direttori Sanitari, medici.

Scadenza: 21 novembre 2025.

Concorsi Sanità e Servizi Locali

ASP Catania – 50 assistenti amministrativi

Diploma richiesto, assunzione a tempo indeterminato.

Scadenza domanda: 20 novembre 2025.

Fondazione Campania Welfare – Diplomatici e laureati

Assunzioni per profili amministrativi e tecnici, a tempo indeterminato.

Scadenza domanda: 4 novembre 2025.

Comune di Gioia Tauro (RC) – Assistente Sociale

Assunzioni a tempo indeterminato. Scadenza prossima, dettagli nel bando ufficiale.