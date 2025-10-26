È morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo il bambino di dieci anni caduto ieri sera dal balcone della propria abitazione, al quinto piano di una palazzina popolare nel centro di Trapani. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un drammatico incidente domestico. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo quanto avvenuto.

L’incidente

Il tragico episodio si è verificato nella serata di ieri. A dare l’allarme sono stati i familiari e alcuni vicini di casa, allertati dal forte impatto e dalle urla provenienti dalla strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino – figlio unico e affetto da una forma di disturbo dello spettro autistico – potrebbe essere sfuggito al controllo della madre e essersi sporto dal balcone, da cui poi è precipitato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Vista la gravità delle ferite, il piccolo è stato trasferito in elicottero all’ospedale palermitano.

Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è giunto in coma e le sue condizioni, già critiche, si sono aggravate fino al decesso nella notte.