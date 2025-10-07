Il Comune di Napoli ha istituito il registro degli assistenti familiari, una piattaforma digitale pensata per mettere in contatto chi cerca badanti o babysitter con chi è in cerca di lavoro nel settore dell’assistenza domestica.

L’iniziativa punta a garantire la qualità e la professionalità del servizio sul territorio cittadino, a beneficio sia delle famiglie che necessitano di assistenza, sia dei lavoratori qualificati.

Come funziona la piattaforma

Per accedere al servizio è necessario visitare il sito: registroassistentifamiliari.comune.napoli.it

.

Tramite la piattaforma è possibile:

Verificare la disponibilità di assistenti familiari;

Consultare referenze e qualifiche;

Contattare direttamente via email l’assistente scelto, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il registro rende accessibili i dati degli assistenti familiari che possiedono requisiti certificabili, assicurando maggiore trasparenza e affidabilità nelle selezioni.

Chi può iscriversi

Possono candidarsi al ruolo di assistente familiare:

cittadini italiani e stranieri;

persone in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il servizio di assistenza è a carico della famiglia, che dovrà stipulare un contratto individuale di lavoro secondo la legge, assicurando così il rispetto dei diritti del lavoratore e delle norme fiscali e contributive.

Obiettivi del registro

Il registro intende:

Facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel settore dell’assistenza familiare;

Garantire un servizio qualificato e sicuro per le famiglie;

Supportare i lavoratori nella ricerca di opportunità professionali.

Con questo strumento, il Comune di Napoli promuove un modello di assistenza domestica trasparente e regolamentato, che tutela sia gli utenti sia i professionisti del settore.