Mattinata difficile per i viaggiatori della Circumvesuviana, la linea ferroviaria che collega Napoli alla penisola sorrentina. Diversi convogli sono soppressi a causa di guasti tecnici, provocando pesanti disagi a pendolari, studenti e turisti. Secondo quanto comunicato da Eav (Ente Autonomo Volturno), il treno delle 6.53 da Napoli per Sorrento è interrotto nel tratto compreso tra Pioppaino e Sorrento a causa di un’avaria. I passeggeri sono costretti a scendere dal convoglio e ad attendere un altro mezzo per proseguire il viaggio.

I ritardi si sono ripercossi anche sulle corse successive: il treno delle 8.50 da Sorrento per Napoli è cancellato, lasciando numerosi turisti e pendolari bloccati in stazione, molti dei quali diretti al lavoro o verso località turistiche con i bagagli al seguito.

Non si tratta dell’unico guasto della mattinata. Anche il treno delle 7.21 da Torre Annunziata a Napoli è soppresso per problemi tecnici, aggravando ulteriormente la situazione su una delle linee più trafficate della rete Eav.

Al momento l’azienda sta lavorando per ripristinare la regolarità del servizio, ma i disagi per gli utenti si sono protratti per diverse ore.