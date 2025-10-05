Tragedia nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 18 a Vallo della Lucania, all’altezza di via Badia, al chilometro 133. Poco prima di mezzanotte due automobili si sono scontrate in maniera estremamente violenta. L’impatto ha fatto balzare una delle vetture, una Ford Fiesta, sul guardrail, riducendola a un ammasso di lamiere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno lavorato a lungo per estrarre i conducenti dalle auto distrutte. Purtroppo, per un uomo di 56 anni originario di Pattano, alla guida di una Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’altro automobilista, gravemente ferito, è trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno provveduto a chiudere temporaneamente la carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.