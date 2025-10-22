Grave incidente sulle rampe Sant’Antonio a Posillipo, una delle strade panoramiche più note della città, caratterizzata da tornanti stretti e pendenze accentuate. Un’auto è finita contro il muretto di contenimento, che a seguito dell’impatto ha ceduto, precipitando sul tratto sottostante e distruggendo un veicolo parcheggiato. Alcuni detriti hanno colpito anche il balcone di un’abitazione, causando ulteriori danni.

Il conducente ferito, ma non in pericolo di vita

Il conducente della vettura è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi: si tratta di un codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00, in una giornata segnata dal maltempo e da un manto stradale reso viscido dalla pioggia.

La Protezione civile regionale aveva, infatti, già diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e criticità connesse alle precipitazioni.

Strada chiusa e area transennata

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa San Lorenzo, sotto il coordinamento della centrale operativa diretta dal comandante Lucio Sarnacchiaro.

Le rampe Sant’Antonio sono state chiuse alla circolazione veicolare e pedonale sia a monte che a valle per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e l’intervento della Protezione civile, che ha provveduto alla transennatura della zona interessata dal crollo.

L’appello di Luca Simeone: “Serve una Ztl per la sicurezza dei residenti”

A segnalare l’accaduto è stato Luca Simeone, attivista e promotore di numerose iniziative per la sicurezza stradale a Posillipo.

«L’automobilista – spiega Simeone – ha perso il controllo del veicolo in uno dei tornanti. L’impatto è stato talmente violento che il muretto è crollato, distruggendo l’auto parcheggiata e il balcone sottostante. Solo per fortuna nessun pedone passava in quel momento».

Simeone rilancia la richiesta di istituzione immediata di una Zona a traffico limitato (Ztl) sulle rampe, sottolineando come episodi simili si siano già verificati in passato.

La richiesta dei residenti: “Ztl con telecamere, proposta ferma da anni”

Da oltre due anni i residenti delle Rampe Sant’Antonio chiedono l’istituzione di una Ztl per ragioni di ordine pubblico e sicurezza stradale.

Una petizione popolare, firmata da centinaia di cittadini e approvata dalla I Municipalità, proponeva l’installazione di telecamere con riconoscimento automatico delle targhe. Tuttavia, la delibera, una volta trasmessa agli assessorati comunali competenti, non ha avuto seguito.