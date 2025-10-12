Momenti di paura questa mattina al porto di Procida, dove un’auto si è ribaltata durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della compagnia Medmar.

La vettura, una piccola utilitaria bianca, si è capovolta sul portellone della nave, finendo con le ruote all’aria e rischiando di precipitare in mare.

L’incidente e i soccorsi

A bordo dell’auto si trovava un’intera famiglia, rimasta miracolosamente illesa. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo stava per sbarcare quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso aderenza, ribaltandosi improvvisamente.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e il personale della compagnia di navigazione, che hanno messo in sicurezza la zona e prestato assistenza ai passeggeri.

La situazione al porto

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi, che si sono radunati lungo la banchina per assistere alle operazioni di recupero.

Un carro attrezzi e una gru sono stati utilizzati per riportare il veicolo in posizione e consentire la ripresa delle manovre portuali.

Per oltre un’ora il traffico nell’area è rimasto bloccato, mentre le corse dirette a Ischia hanno subito ritardi e parziali sospensioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Le autorità marittime stanno ora verificando le cause dell’incidente e la regolarità delle procedure di sbarco.