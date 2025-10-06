Attimi di panico ieri sera a Salerno, nel quartiere Fuorni, quando un uomo a bordo di una Smart ha sfondato la parete del ristorante Compagnia del Concord, terminando la corsa al centro della sala.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato più volte di entrare nel locale già nei minuti precedenti all’impatto. Per questo motivo erano già state allertate le forze dell’ordine. Pochi istanti dopo, la vettura ha travolto la parete del ristorante, scatenando il panico tra clienti e personale.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

La polizia, già presente sul posto, è riuscita a bloccare l’uomo e a condurlo in caserma per accertamenti. Restano da chiarire le motivazioni del gesto, che potrebbero essere legate a questioni personali.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato l’assenza di ulteriori pericoli strutturali. Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna, immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale su barella.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere se l’azione sia stata premeditata o frutto di un gesto improvviso.