La Polizia di Stato di Castel Volturno (Caserta) ha scoperto un deposito di auto rubate all’interno di un’ampia area rurale abbandonata, utilizzata come base per lo smontaggio e la ricettazione di veicoli destinati al mercato illecito dei ricambi.

Il ritrovamento dell’area

Gli agenti del commissariato di Castel Volturno, durante un’attività di controllo del territorio, hanno individuato un terreno incolto raggiungibile attraverso un varco già aperto tra la fitta vegetazione.

Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato numerosi veicoli di diversi modelli e marchi, alcuni completamente smontati e privati di componenti meccanici e di carrozzeria.

Secondo le prime ipotesi investigative, le parti rimosse sarebbero state destinate al mercato nero dei ricambi auto, alimentando un giro illecito di notevoli dimensioni.

Sequestro e indagini in corso

Tutti i veicoli rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono attualmente in corso indagini per identificare i responsabili, che potrebbero rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Parallelamente, la polizia sta lavorando per risalire ai legittimi proprietari delle auto rinvenute nell’area sequestrata.