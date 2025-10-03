Un’auto rubata in Spagna e arrivata in Italia in meno di due giorni. È la vicenda raccontata da Fanpage e che vede protagonista una Renault Arkana, del valore di circa 40mila euro, sottratta all’aeroporto di Barcellona e ritrovata nel quartiere Pianura, a Napoli Ovest.

Il primo intervento del nuovo Nucleo N.I.S.A.

Il ritrovamento rappresenta la prima operazione operativa del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.) della Polizia Metropolitana di Napoli, unità recentemente istituita per contrastare la criminalità stradale e ambientale.

Gli agenti, al termine di un’attività investigativa mirata, hanno rintracciato il veicolo in un terreno isolato e poco trafficato, adiacente a delle abitazioni, dove era stato parcheggiato per evitare controlli e per verificare la presenza di eventuali dispositivi di tracciamento.

Un traffico illecito internazionale

Secondo gli investigatori, la Renault Arkana sarebbe finita all’interno del circuito del traffico illecito di veicoli rubati, con Napoli come tappa intermedia e una destinazione finale ancora da accertare.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la rete criminale che ha organizzato il furto e il trasferimento del veicolo dalla Spagna all’Italia. L’operazione, sottolinea la Polizia Metropolitana in una nota, rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio e contrasto alla criminalità predatoria.