Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada Napoli–Pompei–Salerno, dove una Fiat Cinquecento è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’incendio è divampato dal vano motore poco dopo le 6:30, mentre l’auto viaggiava in direzione Napoli, all’altezza dello svincolo di Torre Annunziata Nord.

Il conducente si mette in salvo

Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida si è accorta in tempo del fumo proveniente dal cofano e ha avuto la prontezza di raggiungere la corsia di emergenza, abbandonando rapidamente il veicolo. Pochi istanti dopo, il fuoco ha completamente avvolto l’abitacolo, distruggendo la vettura. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. L’auto, completamente carbonizzata, si trova ora sul bordo della carreggiata in attesa del carro gru per la rimozione.

Traffico e disagi

L’incendio ha provocato rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia, anche a causa dei curiosi che hanno rallentato per osservare la scena. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità dopo l’intervento delle squadre di soccorso e della polizia stradale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi.