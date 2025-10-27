Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura.

La vittima, Omar Masia, originario di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale, intervenuto sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Omar era a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa privata. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, precipitando da un ponticello alto circa 9 metri e atterrando sui massi di un letto di fiume attualmente secco. L’impatto è stato violentissimo. I passeggeri hanno riportato gravi ferite, mentre il giovane di 25 anni è deceduto sul colpo. Solo uno dei passeggeri richiederà un intervento chirurgico per fratture, mentre gli altri hanno riportato ferite lievi.

Soccorsi e ricovero

A dare l’allarme è stato il conducente della Bmw, che è riuscito a uscire dall’auto capottata e a raggiungere a piedi una abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e coordinato il trasferimento dei feriti all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Nonostante la violenza dell’impatto e la caduta da un’altezza considerevole, tutti i passeggeri sopravvissuti sono stati stabilizzati dai medici.