Non ce l’ha fatta Francesco Perrone, il 17enne di Caiazzo rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Alvignano a Caiazzo, in località Miglio 25. Il giovane era ricoverato da settimane all’ospedale di Caserta, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

L’incidente, avvenuto nella notte del 28 agosto, aveva già causato la morte del suo amico Christian Femiano, di 16 anni. Alla guida dell’auto c’era Diodato Femiano, detto Dodi, 19 anni, fratello di Christian, tuttora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

La dinamica dell’incidente

I tre ragazzi stavano rientrando da una festa di compleanno quando, per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada nei pressi del bar Totem, schiantandosi contro il muro di un’abitazione.

Per Christian Femiano, seduto sul lato passeggero, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

Francesco Perrone e Dodi Femiano erano rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stati liberati dai vigili del fuoco prima di essere affidati alle cure del 118. Le condizioni di Francesco sono apparse da subito gravissime: oltre alle fratture multiple, aveva riportato un trauma cranico con danni cerebrali estesi che lo hanno condotto al coma e poi, purtroppo, alla morte.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell’incidente stanno ancora lavorando i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, che dovranno accertare le cause dell’uscita di strada e verificare eventuali responsabilità. L’intera comunità di Caiazzo e Alvignano si è stretta attorno alle famiglie dei due giovani, profondamente segnate da questa tragedia.