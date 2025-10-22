Credem Banca apre le selezioni per giovani candidati, anche senza esperienza, da inserire come Addetti allo Sportello nelle filiali attive in Emilia Romagna.

L’iniziativa, parte del Progetto Giovani Calmfim, offre un contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi, con concrete possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Nuove assunzioni Credem Banca: i dettagli del progetto

Il programma promosso da Credem Banca mira a formare nuove figure professionali da inserire nelle filiali dell’istituto o nella Direzione Centrale di Reggio Emilia.

Il percorso di selezione prevede un colloquio individuale e, in caso di esito positivo, un colloquio di gruppo.

I candidati selezionati saranno assunti con la qualifica di Retail Banker Junior – Addetto allo Sportello, con la possibilità di crescere professionalmente nella rete commerciale della banca.

Mansioni e attività previste

Gli Addetti allo Sportello Credem si occuperanno di:

gestire le principali operazioni di front office e fornire assistenza alla clientela;

svolgere attività di sportello e back office in collaborazione con i colleghi di filiale;

offrire supporto informativo e consulenza di base sui prodotti e servizi bancari.

Requisiti di accesso

Le selezioni sono rivolte a giovani tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma, laurea o laurea in corso in qualsiasi disciplina.

Possono candidarsi anche giovani professionisti con esperienze maturate in altri settori, interessati a intraprendere una carriera nel mondo bancario.

Contratto, benefit e crescita professionale

L’inserimento prevede un contratto a tempo determinato di 12 mesi (3ª area professionale, 1° livello del CCNL Credito), con possibilità di conferma a tempo indeterminato.

Tra i benefit offerti da Credem Banca figurano:

buoni pasto e telefono aziendale;

smart working e formazione continua tramite la Scuola Credem;

welfare aziendale, polizza sanitaria e agevolazioni su prodotti e servizi bancari.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni, gli interessati devono visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Credem Banca.

Da lì, è possibile accedere alla voce “Progetto Giovani Calmfim Bologna 10/2025” e selezionare “Invia Candidatura Ora” per completare la procedura online e inviare il proprio curriculum vitae.