L’attesa per il pagamento dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo alla mensilità di ottobre 2025 è terminata. Come previsto dal calendario INPS, l’accredito della prestazione per i figli a carico inizierà a partire dal 20 ottobre 2025.
Date di pagamento dell’Assegno Unico ottobre 2025
Le famiglie beneficiarie devono tenere a mente le seguenti date:
20 e 21 ottobre: accredito per le famiglie che già percepiscono regolarmente l’Assegno Unico e la cui situazione o importo non ha subito variazioni.
Ultima settimana di ottobre: pagamento per casi speciali, tra cui:
la prima mensilità per chi ha presentato una nuova domanda a settembre;
gli importi derivanti da conguagli (a credito o a debito) sulla prestazione.
Chi può ricevere l’Assegno Unico
L’AUU spetta alle famiglie con figli a carico:
a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (con alcune condizioni);
senza limiti di età per i figli con disabilità.
Importi 2025 e dati di spesa
Per il 2025, l’importo dell’Assegno Unico è stato rivalutato dello 0,8% e varia in base all’ISEE:
Importo massimo: fino a 201 euro al mese per figlio per le famiglie con ISEE minimo (€17.227,33).
Importo minimo: fino a 57,50 euro per chi non ha presentato l’ISEE o supera la soglia massima (€45.939,56).
Secondo l’Osservatorio statistico INPS, nei primi sette mesi del 2025 la spesa per l’Assegno Unico ha raggiunto 11,5 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 6 milioni di famiglie e 9,8 milioni di figli. L’importo medio mensile per figlio, incluse le maggiorazioni, si attesta sui 172 euro.
Come verificare lo stato della domanda
Le famiglie possono controllare i tempi di accredito e lo stato della propria domanda accedendo al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS tramite SPID, CIE o CNS.
Attenzione: il termine per richiedere eventuali arretrati da marzo è scaduto a fine giugno 2025. Chi non ha ancora aggiornato l’ISEE al 2025 continuerà a ricevere l’importo minimo fino alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata.