L’attesa per il pagamento dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo alla mensilità di ottobre 2025 è terminata. Come previsto dal calendario INPS, l’accredito della prestazione per i figli a carico inizierà a partire dal 20 ottobre 2025.

Date di pagamento dell’Assegno Unico ottobre 2025

Le famiglie beneficiarie devono tenere a mente le seguenti date:

20 e 21 ottobre: accredito per le famiglie che già percepiscono regolarmente l’Assegno Unico e la cui situazione o importo non ha subito variazioni.

Ultima settimana di ottobre: pagamento per casi speciali, tra cui:

la prima mensilità per chi ha presentato una nuova domanda a settembre;

gli importi derivanti da conguagli (a credito o a debito) sulla prestazione.

Chi può ricevere l’Assegno Unico

L’AUU spetta alle famiglie con figli a carico:

a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (con alcune condizioni);

senza limiti di età per i figli con disabilità.

Importi 2025 e dati di spesa

Per il 2025, l’importo dell’Assegno Unico è stato rivalutato dello 0,8% e varia in base all’ISEE:

Importo massimo: fino a 201 euro al mese per figlio per le famiglie con ISEE minimo (€17.227,33).

Importo minimo: fino a 57,50 euro per chi non ha presentato l’ISEE o supera la soglia massima (€45.939,56).

Secondo l’Osservatorio statistico INPS, nei primi sette mesi del 2025 la spesa per l’Assegno Unico ha raggiunto 11,5 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 6 milioni di famiglie e 9,8 milioni di figli. L’importo medio mensile per figlio, incluse le maggiorazioni, si attesta sui 172 euro.

Come verificare lo stato della domanda

Le famiglie possono controllare i tempi di accredito e lo stato della propria domanda accedendo al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale INPS tramite SPID, CIE o CNS.

Attenzione: il termine per richiedere eventuali arretrati da marzo è scaduto a fine giugno 2025. Chi non ha ancora aggiornato l’ISEE al 2025 continuerà a ricevere l’importo minimo fino alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata.