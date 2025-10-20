Tragedia lungo la superstrada Terni-Rieti. Un autista di 65 anni, residente a Firenze e originario di Roma, è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante un’aggressione al pullman che trasportava i tifosi dell’Estra Pistoia Basket 2000 di ritorno da una partita di Serie A2.

L’uomo, a un mese dalla pensione, lavorava come secondo autista per una società di noleggio fiorentina. Era alla sua prima trasferta con tifoserie sportive.

L’agguato sulla superstrada

L’attacco è avvenuto intorno alle 20.30, nei pressi di Contigliano. Il pullman della “Baraonda Biancorossa”, gruppo organizzato dei tifosi pistoiesi, era scortato dalle forze dell’ordine dopo la partita disputata al PalaSojourner di Rieti.

Quando la scorta stava per concludersi, dal buio sono piovuti mattoni e pietre contro il mezzo. Uno dei proiettili ha infranto il finestrino laterale e ha colpito mortalmente l’autista, ferendolo alla carotide.

Il collega alla guida si è salvato per poco: un altro colpo ha quasi mandato in frantumi il parabrezza.

Le indagini: cinque tifosi ascoltati a Rieti

La polizia ha immediatamente avviato la caccia agli aggressori. Nella notte sono stati ascoltati decine di tifosi della Sebastiani Rieti, squadra di casa. Cinque di loro sono stati portati in questura per accertamenti.

Il presidente del club reatino, Roberto Pietropaoli, ha espresso profondo sconcerto:

“Quanto accaduto è assurdo. Durante la partita non si erano verificati episodi gravi. Siamo sconvolti.”

La società ha inoltre messo a disposizione dei tifosi pistoiesi un altro pullman per il rientro in Toscana, poiché il mezzo danneggiato è risultato inutilizzabile.

Tensioni limitate durante la gara

La partita, vinta nettamente dall’Estra Pistoia, si era svolta senza incidenti rilevanti.

Secondo le prime ricostruzioni, si erano registrati solo cori e qualche provocazione tra le curve. I tifosi toscani avevano criticato le misure di sicurezza che impedivano l’accesso al bar nell’intervallo, ma la situazione era rimasta sotto controllo.

Non esiste una rivalità storica tra le due tifoserie, e nulla lasciava presagire un episodio così violento.