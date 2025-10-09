La Polizia di Stato ha arrestato un uomo sospettato di aver rapinato e tentato di rapinare diverse donne nel quartiere Vomero, zona collinare di Napoli. Il provvedimento cautelare in carcere è stato emesso dal GIP di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, dopo le indagini condotte dal Commissariato Vomero. L’uomo, pluripregiudicato, è accusato di rapina e tentata rapina.

I raid del 31 luglio

Gli investigatori ritengono l’indagato responsabile di due episodi avvenuti il 31 luglio scorso, a distanza di poche ore uno dall’altro, nel quartiere Vomero.

Nel primo caso, la vittima ha sporto querela presso la stazione dei carabinieri di Chiaia.

Nel secondo episodio, un tentativo di rapina non riuscito, la denuncia è stata presentata presso il Commissariato Vomero.

In entrambe le circostanze, il rapinatore si avvicinava alle vittime, tutte donne, a bordo della propria autovettura, minacciandole con un’arma per farsi consegnare borse e oggetti di valore.

Le indagini e l’arresto

Grazie alle attività info-investigative e all’uso di software specializzati, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato durante i reati e a risalire al sospettato.

Le vittime hanno riconosciuto l’uomo, consentendo così di procedere all’arresto e al trasferimento in carcere.

Il provvedimento è una misura cautelare disposta durante le indagini preliminari; l’indagato è quindi da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.