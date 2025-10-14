A Palma Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Il controllo è avvenuto nell’ambito delle verifiche periodiche sui detentori legittimi di armi da fuoco.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto non solo le armi regolarmente registrate — tre fucili e due pistole — ma anche un vero e proprio arsenale non dichiarato. In particolare, all’interno dell’abitazione sono stati trovati:

una pistola calibro 9×21 risultata rubata,

un fucile calibro 24 di provenienza sospetta,

619 cartucce di vario calibro,

e 13 coltelli a serramanico di diverse dimensioni.

Le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro, mentre il 42enne è stato arrestato e si trova in attesa di giudizio.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo svolte dai carabinieri sul territorio per contrastare la circolazione illecita di armi e garantire la sicurezza pubblica.