La fine di settembre e l’inizio di ottobre hanno sancito un cambiamento netto: l’estate si è chiusa bruscamente lasciando spazio a un autunno dai tratti quasi invernali. Dopo il crollo delle temperature e l’arrivo del gelo, l’Italia si prepara a fronteggiare nuovi fenomeni estremi, tra venti tempestosi e piogge diffuse.

Una super tempesta sull’Atlantico: arriva “Amy”

Secondo il Met Office britannico, sull’Atlantico settentrionale si sta sviluppando la prima grande tempesta extra-tropicale della stagione 2025-2026, già battezzata “Amy”. Il ciclone porterà venti violenti e piogge intense sul Nord Europa, ma avrà effetti indiretti anche sul Mediterraneo e quindi sull’Italia.

Il fronte collegato a “Amy” raggiungerà l’Europa centrale nel weekend e, nella giornata di domenica, attraverserà gran parte della Penisola, favorendo la formazione di un minimo ciclonico secondario sull’Adriatico.

Previsioni meteo Italia: weekend di maltempo

Sabato sera: peggioramento al Nord, con piogge e rovesci localmente temporaleschi.

Domenica: il maltempo si estenderà rapidamente anche al Centro e al Sud, accompagnato da venti intensi. Raffiche particolarmente forti sono attese sull’alto Adriatico, con punte oltre i 100 km/h.

L’evoluzione della prossima settimana

Il fronte atlantico sarà seguito da un netto cambio di scenario: già da lunedì è attesa una rimonta dell’anticiclone subtropicale, che porterà condizioni di stabilità e un graduale rialzo delle temperature.

Lunedì 6 ottobre: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche residua instabilità su medio Adriatico e Sud. Temperature in lieve aumento al Nord e lungo le regioni tirreniche centrali.

Martedì 7 ottobre: ulteriore consolidamento dell’alta pressione, con clima stabile e temperature in aumento. Possibili nebbie o foschie notturne sulla Val Padana e nelle aree interne del Centro Italia, in dissolvimento al mattino.

Tendenza per metà ottobre

La fase anticiclonica potrebbe interrompersi già entro la metà della prima decade di ottobre. Correnti fresche e instabili di origine nord-atlantica potrebbero riportare piogge e temporali a partire dal Nord, con successiva estensione anche al Centro e in parte al Sud.