Un’improvvisa ondata di freddo di origine russa ha raggiunto l’Italia, portando con sé temperature in forte calo e persino nevicate a quote insolitamente basse per la stagione. Si tratta di un’irruzione fredda particolarmente intensa, che sta colpendo soprattutto il versante adriatico e l’Appennino centrale.

L’aria gelida arriva dal nord-est Europa

Le masse d’aria provenienti dalla Russia stanno scivolando lungo il bordo inferiore dell’anticiclone posizionato sulla Scandinavia, per poi riversarsi nel Mediterraneo centrale.

L’aria fredda ha raggiunto prima le regioni adriatiche e, in misura minore, il resto del Paese. L’abbassamento termico è evidente:

Isoterma 0°C a 1500 metri sul medio Adriatico tra giovedì sera e venerdì;

Anomalie termiche in quota tra -8 e -10°C rispetto alla media;

Caldo al suolo in calo di 6-9°C.

Dove cadrà la neve

Il brusco abbassamento delle temperature favorirà la neve a quote molto basse per il periodo. In particolare, le precipitazioni interesseranno il versante adriatico dell’Appennino centrale.

Ecco alcune previsioni per il weekend:

L’Aquila: minime di 2°C venerdì e 0°C sabato;

Roccaraso: punte fino a -7°C sabato mattina;

Campitello Matese: tra 0 e -1°C;

Capracotta: attorno a -1°C.

Cambiamento atteso da domenica

La fase fredda sarà però relativamente breve. Già da domenica è previsto un deciso cambio di circolazione: l’ingresso di correnti occidentali più miti determinerà un aumento delle temperature e un graduale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della Penisola.