Una videocassetta VHS apparentemente innocua si è rivelata il nascondiglio di diverse dosi di cocaina all’interno del presidio ospedaliero “Ruggi d’Aragona” di Salerno. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, grazie all’intervento congiunto degli agenti della polizia del drappello ospedaliero e del personale di vigilanza, allertati da una segnalazione interna.

All’interno della cassetta, nascosta in un ambulatorio del complesso di via San Leonardo, sono stati rinvenuti circa otto involucri rotondi contenenti polvere bianca, presumibilmente cocaina. Il materiale era stato accuratamente occultato, con l’intento di sfruttare l’aspetto obsoleto della videocassetta come copertura per eludere eventuali controlli.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti sono intervenuti immediatamente, informando il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Ciro Verdoliva. Successivamente, la videocassetta è stata svuotata e il contenuto sequestrato per consentire gli accertamenti di laboratorio. Le analisi serviranno a confermare la natura della sostanza e a ricostruire la dinamica dei fatti.

Le indagini sono in corso per risalire a chi abbia nascosto la droga all’interno della struttura sanitaria e per capire se l’episodio sia collegato ad altre attività illecite nell’area.