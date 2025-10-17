Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026, una manovra dal valore complessivo di 18,7 miliardi di euro. La riunione, iniziata intorno alle 11, si è conclusa alle 12.40. Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha definito il provvedimento una «manovra seria ed equilibrata» che risponde «ai bisogni concreti di famiglie e imprese».
Famiglie e salari: 3,5 miliardi per sostegno e redditi da lavoro
«Abbiamo lavorato con serenità e compattezza – ha dichiarato Meloni – concentrandoci sulle priorità di sempre: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, imprese e sanità».
La manovra destina 1,6 miliardi di euro aggiuntivi alle famiglie e 1,9 miliardi ai salari.
Sul fronte del lavoro, il governo prevede:
riduzione della tassazione sui premi di produttività, con aliquota che scende dal 5% all’1%;
detassazione dei compensi per turni notturni e festivi;
incentivi per il rinnovo dei contratti fino a redditi di 28.000 euro annui;
superdeduzione del costo del lavoro al 120%, che sale al 130% per le assunzioni di soggetti svantaggiati.
Irpef e ceto medio: taglio della seconda aliquota
Tra gli interventi più rilevanti figura la riduzione della seconda aliquota Irpef, che passerà dal 35% al 33%.
«Ci concentriamo sul ceto medio, che rappresenta la spina dorsale del Paese», ha spiegato la premier.
Bonus mamme e novità sull’Isee
La legge di bilancio stanzia ulteriori fondi per il sostegno alla natalità e introduce due misure specifiche:
aumento del bonus per le mamme lavoratrici, che passa da 40 a 60 euro al mese;
esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee, entro un limite di valore catastale.
Contributo del sistema bancario
Meloni ha sottolineato anche il ruolo delle banche e delle assicurazioni nel reperimento delle coperture finanziarie:
«Abbiamo avuto interlocuzioni lunghe ma costruttive. Gli istituti di credito e assicurativi hanno compreso le priorità e dato disponibilità a contribuire».
Pace fiscale e rottamazione delle cartelle
Il vicepremier Matteo Salvini ha illustrato la parte fiscale della manovra, definendola «una pace fiscale che dà ossigeno e speranza».
È prevista la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali relative al 2023, riguardante circa 16 milioni di contribuenti.
Saranno esclusi i soggetti che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi.
Il pagamento avverrà in 108 rate mensili di pari importo, senza sanzioni, limitandosi a capitale e interessi.
Sostegni ai genitori separati
Un’altra misura annunciata da Salvini riguarda i genitori separati in difficoltà economiche:
«Ci sarà un contributo fiscale tangibile per chi ha problemi con la casa. Molti genitori, spesso padri, dormono in auto o in strutture d’accoglienza. Vogliamo aiutarli a rientrare nel circuito abitativo».
Una manovra all’insegna della stabilità
La Manovra 2026 punta, secondo l’esecutivo, a coniugare rigore e sostegno sociale, mantenendo la rotta su crescita, natalità e riduzione del cuneo fiscale.
Meloni ha concluso:
«È una manovra che guarda al futuro con responsabilità, mantenendo fede agli impegni presi con gli italiani».