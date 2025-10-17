Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026, una manovra dal valore complessivo di 18,7 miliardi di euro. La riunione, iniziata intorno alle 11, si è conclusa alle 12.40. Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha definito il provvedimento una «manovra seria ed equilibrata» che risponde «ai bisogni concreti di famiglie e imprese».

Famiglie e salari: 3,5 miliardi per sostegno e redditi da lavoro

«Abbiamo lavorato con serenità e compattezza – ha dichiarato Meloni – concentrandoci sulle priorità di sempre: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, imprese e sanità».

La manovra destina 1,6 miliardi di euro aggiuntivi alle famiglie e 1,9 miliardi ai salari.

Sul fronte del lavoro, il governo prevede:

riduzione della tassazione sui premi di produttività, con aliquota che scende dal 5% all’1%;

detassazione dei compensi per turni notturni e festivi;

incentivi per il rinnovo dei contratti fino a redditi di 28.000 euro annui;

superdeduzione del costo del lavoro al 120%, che sale al 130% per le assunzioni di soggetti svantaggiati.

Irpef e ceto medio: taglio della seconda aliquota

Tra gli interventi più rilevanti figura la riduzione della seconda aliquota Irpef, che passerà dal 35% al 33%.

«Ci concentriamo sul ceto medio, che rappresenta la spina dorsale del Paese», ha spiegato la premier.

Bonus mamme e novità sull’Isee

La legge di bilancio stanzia ulteriori fondi per il sostegno alla natalità e introduce due misure specifiche:

aumento del bonus per le mamme lavoratrici, che passa da 40 a 60 euro al mese;

esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee, entro un limite di valore catastale.

Contributo del sistema bancario

Meloni ha sottolineato anche il ruolo delle banche e delle assicurazioni nel reperimento delle coperture finanziarie:

«Abbiamo avuto interlocuzioni lunghe ma costruttive. Gli istituti di credito e assicurativi hanno compreso le priorità e dato disponibilità a contribuire».

Pace fiscale e rottamazione delle cartelle

Il vicepremier Matteo Salvini ha illustrato la parte fiscale della manovra, definendola «una pace fiscale che dà ossigeno e speranza».

È prevista la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali relative al 2023, riguardante circa 16 milioni di contribuenti.

Saranno esclusi i soggetti che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi.

Il pagamento avverrà in 108 rate mensili di pari importo, senza sanzioni, limitandosi a capitale e interessi.

Sostegni ai genitori separati

Un’altra misura annunciata da Salvini riguarda i genitori separati in difficoltà economiche:

«Ci sarà un contributo fiscale tangibile per chi ha problemi con la casa. Molti genitori, spesso padri, dormono in auto o in strutture d’accoglienza. Vogliamo aiutarli a rientrare nel circuito abitativo».

Una manovra all’insegna della stabilità

La Manovra 2026 punta, secondo l’esecutivo, a coniugare rigore e sostegno sociale, mantenendo la rotta su crescita, natalità e riduzione del cuneo fiscale.

Meloni ha concluso:

«È una manovra che guarda al futuro con responsabilità, mantenendo fede agli impegni presi con gli italiani».