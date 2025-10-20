Un nuovo episodio di violenza giovanile scuote le scuole del Napoletano. Nella mattinata di sabato, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti presso l’istituto scolastico “Morano”, situato nel Parco Verde, dopo una segnalazione della dirigente scolastica. Durante un controllo, tre studenti – due di 13 anni e uno di 14 – sono trovati in possesso di tre coltelli. I militari hanno immediatamente sequestrato le armi bianche e accompagnato i ragazzi in caserma per le procedure di rito. Successivamente, i minori sono segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli e affidati alle rispettive famiglie.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole della provincia di Napoli, già al centro di recenti interventi delle forze dell’ordine. Solo pochi giorni prima, martedì scorso, un’insegnante di un istituto del quartiere Piscinola – in via Vecchia Miano – aveva rinvenuto un coltello nascosto nella cassetta del wc dei bagni maschili. Anche in quel caso erano chiamati i carabinieri per accertare l’origine dell’arma.

Le autorità locali sottolineano l’urgenza di interventi educativi e di prevenzione, per contrastare la diffusione di comportamenti violenti e il possesso di armi tra i giovanissimi.