Roma è sotto choc per la morte di Franco Teofili, 83 anni, travolto ieri pomeriggio da un autocarro mentre attraversava sulle strisce in via di Torpignattara, all’altezza del civico 38. L’anziano, conosciuto e rispettato nel quartiere, era una presenza abituale tra commercianti e residenti della zona.

Secondo chi lo conosceva, Teofili conduceva una vita piuttosto solitaria, trascorrendo molto tempo davanti a slot machine e videopoker. Era sposato con una donna cubana più giovane, madre del suo figlio di tre anni.

L’incidente

Erano da poco passate le 14, quando Teofili, aiutandosi con un deambulatore, stava attraversando la strada. In quel momento è sopraggiunto un autocarro Iveco Trakker da 32 tonnellate, diretto verso via Casilina, che ha travolto l’anziano.

L’autista, un uomo italiano di 46 anni, si è fermato immediatamente per prestare soccorso, evitando che il pedone rimanesse completamente sotto il mezzo. Nonostante ciò, i traumi riportati da Teofili erano gravi. Trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino, l’83enne è deceduto poche ore dopo nonostante i tentativi disperati dei medici.

Indagini e rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. La strada in cui è avvenuto l’incidente è stretta e generalmente molto trafficata, il che rende complessa la valutazione della velocità del mezzo.

L’autista è stato accompagnato all’ospedale Vannini per accertamenti su eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La Polizia Locale ha temporaneamente chiuso il tratto tra via Casilina e via Tuscolana, provocando ripercussioni sul traffico.

Il cordoglio del quartiere

Il quartiere di Torpignattara piange la scomparsa di Teofili. Residenti e commercianti ricordano un uomo conosciuto e riconoscibile, che pur nella sua riservatezza era parte integrante della vita del quartiere.