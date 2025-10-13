Attimi di terrore a Casoria per un’anziana donna aggredita con violenza da un uomo che ha tentato di rubarle la fede nuziale. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio e condivise sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, stanno suscitando sdegno e indignazione sul web.

L’aggressione: colpita alle spalle nell’androne

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato mercoledì scorso intorno alle 16, in via Petrarca, una zona residenziale di Casoria non lontana dalla stazione ferroviaria e dal centro cittadino.

Le telecamere interne del palazzo mostrano la donna mentre rientra a casa dopo aver fatto la spesa: trascina il carrello, cerca le chiavi e apre il portone, ignara che qualcuno la stava osservando.

Un uomo, apparentemente giovane e di corporatura robusta, approfitta dell’attimo in cui il portone sta per richiudersi e riesce a infilarsi all’interno dell’androne.

Mentre la signora attende l’ascensore, il malvivente la afferra brutalmente alle spalle e la scaraventa a terra, cercando di strapparle l’anello dal dito.

Il ladro in fuga senza refurtiva

Il tentativo, però, fallisce: la fede non si sfila e l’uomo, temendo che qualcuno possa arrivare, fugge via a mani vuote.

Nonostante la violenza dell’aggressione, l’anziana, visibilmente scossa, riesce a rialzarsi da sola e a rifugiarsi nel proprio appartamento.

Le immagini del sistema di sicurezza del condominio sono state consegnate alle forze dell’ordine, che stanno lavorando per identificare il responsabile.

La denuncia di Borrelli: “Un atto vile contro i più deboli”

Il filmato è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e al consigliere comunale Salvatore Iavarone, che hanno condannato con fermezza l’episodio.

“Approfittare degli anziani e dei più fragili è una vigliaccata – hanno dichiarato –. Non solo ladro, ma anche codardo: aggredisce una donna indifesa per strapparle la fede dal dito. È fuggito senza bottino, ma resta la gravità del gesto. Un plauso alla signora, che nonostante lo shock è riuscita a difendere la sua fede nuziale. Si risalga subito al responsabile e lo si assicuri alla giustizia, senza attenuanti.”

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno acquisito le registrazioni e stanno analizzando i filmati per individuare il volto dell’aggressore.

L’uomo dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Intanto cresce la preoccupazione dei residenti per l’aumento di episodi di microcriminalità in zona.