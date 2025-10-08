Momenti di apprensione a Torre del Grecoi per la scomparsa di un anziano affetto da Alzheimer, che non ha fatto ritorno a casa da questa mattina. Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato visto per l’ultima volta al bar “Civico 15” in via Roma, da dove si sarebbe poi incamminato in direzione via Piazza Santa Croce. Da allora si sono perse le sue tracce.

Attraverso un annuncio diffuso sui social, i familiari hanno lanciato un appello alla cittadinanza per collaborare alle ricerche. L’uomo è alto circa 1 metro e 70, indossava jeans scuri e una camicia grigia a maniche lunghe. «Attualmente – si legge nel messaggio – ha la barba più folta rispetto a quella mostrata nella foto diffusa».

Chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero 339/3663023 o il numero unico per le emergenze 112.

Le ricerche sono in corso in tutta la zona, coordinate dalle forze dell’ordine e con il supporto di volontari e familiari.