Cinquanta nuovi autisti entreranno in servizio nelle prossime settimane per l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM). Il Consiglio di amministrazione ha approvato lo scorrimento della graduatoria di merito per l’assunzione a tempo indeterminato dei conducenti dei mezzi pubblici cittadini.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’obiettivo è rafforzare l’offerta di trasporto in vista dell’apertura della nuova stazione “Tribunali” della Linea 1 della metropolitana e dell’estensione dell’orario di esercizio della Linea 6 anche nel pomeriggio.

Più bus in strada e copertura dei turni

Con l’arrivo dei nuovi autisti sarà possibile aumentare la frequenza dei bus in circolazione, coprire più turni e gestire in modo più efficiente eventuali assenze per malattia.

Lo scorrimento della graduatoria, spiegano dall’azienda, rappresenta una delle leve strategiche per migliorare la mobilità cittadina, un tema su cui si è impegnato anche il presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone.

Linea 6, corse pomeridiane in arrivo dopo la formazione dei macchinisti

Per l’estensione dell’orario della metropolitana Linea 6, che attualmente chiude alle 15:00, occorrerà ancora attendere.

ANM ha già completato le assunzioni dei nuovi macchinisti, ma questi dovranno terminare i corsi di formazione e abilitazione prima di entrare in servizio. Solo al termine del percorso formativo sarà possibile avviare le corse anche nelle fasce pomeridiane.

Un passo avanti verso una mobilità sostenibile

«Questa decisione – spiega ANM in una nota – è stata presa in attesa dell’approvazione da parte del Comune di Napoli della rimodulazione del Piano Operativo Strategico 2025-2027, che influenzerà anche la pianificazione del POS 2026-2028. Si tratta di un passo importante frutto dell’impegno congiunto tra management e Cda, volto a potenziare il servizio e a garantire maggiore efficienza».

L’azienda sottolinea che le nuove assunzioni contribuiranno a rafforzare la presenza del trasporto pubblico locale, migliorare le condizioni lavorative del personale e rispondere concretamente alle esigenze di mobilità sostenibile della città di Napoli.

«ANM – conclude la nota – prosegue nel percorso di rilancio e rinnovamento avviato nel segno dell’efficienza e della qualità».