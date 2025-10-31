Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino di oggi, 31 ottobre 2025, all’interno di un appartamento situato al quarto piano di un palazzo nel quartiere Scampia, a Napoli. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco in una nota ufficiale, due squadre sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme. Nessuna persona risulta coinvolta nell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono ancora in corso. Gli operatori stanno procedendo alla verifica strutturale del palazzo per accertare eventuali danni e assicurare che non vi siano rischi per i residenti. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.