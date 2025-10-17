Una strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli completamente invasa da un enorme cumulo di rifiuti sversati abusivamente, trasformandosi in una discarica a cielo aperto nel cuore del centro cittadino. A denunciare l’episodio è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto da alcuni residenti foto e video della situazione e li ha condivisi sui propri canali social.

«Siamo tornati indietro di trent’anni – ha dichiarato Borrelli –. Ogni veicolo in transito ha dovuto essere spinto a mano, e l’assurdo è che alcuni uomini, nel tentativo di spingere un’auto, sono stati quasi schiacciati contro la vettura che seguiva. È stata una tragedia sfiorata».

Degrado, inciviltà e pericoli nei vicoli

Secondo il deputato, l’episodio è l’ennesima conferma di un problema cronico di inciviltà e abbandono che continua a colpire i Quartieri Spagnoli:

«L’inciviltà, il menefreghismo, l’assenza di controlli costanti e l’abusivismo dilagante rendono quest’area ad altissimo rischio. Non possiamo dimenticare le tragedie del passato, quando intere famiglie persero la vita tra le fiamme perché i mezzi di soccorso, bloccati dalle auto in sosta vietata, non riuscirono a intervenire per tempo».

Borrelli ha ricordato che anche in questa occasione un’ambulanza è rimasta bloccata, riaccendendo un allarme sicurezza che, denuncia il parlamentare, «non può essere ignorato».

L’appello alle istituzioni

I residenti hanno segnalato la situazione agli uffici competenti e alla polizia municipale, chiedendo la chiusura urgente della strada per evitare incidenti.

Borrelli, in una nuova nota, ha ribadito la necessità di alzare il livello di vigilanza e repressione:

«Serve una presenza costante delle forze dell’ordine e della polizia ambientale, l’installazione di telecamere per sanzionare gli sversamenti abusivi e una vera azione di rieducazione civica. Solo così potremo porre fine a questa barbarie».