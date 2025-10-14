La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. L’avviso riguarda due aree della regione:

Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste piogge e temporali sparsi, localmente di moderata intensità, con fenomeni più probabili sulle isole e lungo la fascia costiera.

Il Comune di Napoli ha comunicato che, in via precauzionale e per tutta la durata dell’allerta, resteranno chiusi i parchi cittadini, sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche e chiuso il Pontile Nord di Bagnoli. Le misure di sicurezza mirano a prevenire rischi legati a possibili raffiche di vento, fulmini e allagamenti locali.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone soggette a caduta di rami o detriti e invita la popolazione a monitorare gli aggiornamenti ufficiali sul sito della Regione Campania e sui canali istituzionali del Comune di Napoli.