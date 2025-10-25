La coalizione ecologista e progressista annuncia i propri candidati per le regionali del 23 e 24 Novembre in Campania

Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana) ha ufficialmente presentato la propria lista per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 Novembre 2025, a sostegno di Roberto Fico presidente.

La lista si presenta solida e competitiva, composta da candidati di comprovata esperienza politica accanto a nuove energie pronte a mettersi in gioco.

Elenco completo dei candidati:

Giovanni AMODEO detto Gianfranco Michele ANDONAIA Rosario ANDREOZZI Maria Rosaria AVELLINO Alessandro CANNAVACCIUOLO Carlo CEPARANO Sergio D’ANGELO Davide Andrea LAERTE detto Laerte Terry DELLE CAVE detta Teresa detta Terry Carmine DI PALMA detto Nello Marco ESPOSITO Souzan FATAYER detta Susan Olimpia FERRARA detta Olimpia Roberta GAETA Angela Rosaria GIUGLIANO detta Angela Rosario LOTITO Valentina MOMETTI Gabriella NOTORIO Michele NUNZIATA Virginia PARIBELLO detta Virna Antonio PERROTTA Giuseppina ROLLIN detta Giusy Antonio SORRENTINO Ciro VARRIALE Rosario VISONE detto Rosario Roberta VITIELLO Alessandro ZINGONE

Tra i candidati di Europa Verde, Rosario Visone, coportavoce regionale del partito, rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra: una formazione coesa e determinata che porta avanti con convinzione temi centrali come ambiente, scuola, giustizia sociale, diritti e agricoltura sostenibile.

Visone può contare su una rete di sostegno ampia e trasversale, composta da esponenti civici, ambientalisti, rappresentanti sindacali e amministratori locali, oltre che da personalità del mondo ecologista come Fiorella Zabatta, coportavoce campana e nazionale di Europa Verde, il deputato Francesco Emilio Borrelli, noto per le sue battaglie per la legalità e l’ambiente, e Giulio Gerli, sindaco verde di Striano.

È ufficiale anche la candidatura di Souzan Fatayer, esponente di Sinistra Italiana. La candidata, di origini palestinesi, era stata recentemente oggetto di un attacco da parte del giornalista Paolo Mieli. A difenderla per primo era stato proprio Rosario Visone, che aveva condannato pubblicamente le parole di Mieli e chiesto le sue scuse, poi effettivamente arrivate.

“Ci presentiamo a questo appuntamento elettorale forti e determinati, con la consapevolezza di aver lavorato tanto e bene” dichiara Visone. “Sull’onda del successo ottenuto in Toscana, dove Verdi e Sinistra hanno superato il 7%, e confortati dai sondaggi nazionali che ci vedono in costante crescita, puntiamo a conseguire un risultato importante anche in Campania, portando in Consiglio regionale i valori dell’ecologia, della giustizia e dei diritti sociali”.