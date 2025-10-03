Due persone, un uomo e una donna di origini romene residenti in provincia di Salerno, sono state denunciate ad Atripalda dai Carabinieri della Stazione di Avellino con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il controllo su strada

Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura sospetta. A bordo vi erano due individui già noti alle forze dell’ordine. L’atteggiamento dei passeggeri ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo.

La scoperta della refurtiva

All’interno del bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi prodotti cosmetici e altra merce per un valore di alcune migliaia di euro. I due fermati non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile né esibire scontrini o documenti che ne attestassero l’acquisto.

Gli accertamenti in caserma

Accompagnati in caserma, i sospetti sono stati sottoposti ad ulteriori verifiche. Le indagini, corroborate dalle immagini di videosorveglianza e da testimonianze raccolte, hanno permesso di appurare che la merce era stata sottratta poco prima da due esercizi commerciali di Atripalda.

La denuncia e le misure preventive

Raccolti gli elementi probatori, i carabinieri hanno denunciato la coppia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Considerata la condotta illecita e la presenza ingiustificata nel territorio irpino, è stata inoltre avanzata la proposta di applicazione del Foglio di Via Obbligatorio. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.