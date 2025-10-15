I Carabinieri hanno disposto la chiusura di una struttura per anziani a Maddaloni, in provincia di Caserta, a seguito di una serie di irregolarità igienico-sanitarie accertate durante un’ispezione congiunta tra i militari della stazione locale e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Caserta. All’interno della struttura si trovavano cinque ospiti, successivamente ricondotti ai familiari o trasferiti in altre residenze regolarmente autorizzate.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo, i militari hanno scoperto gravi violazioni nella gestione della cucina e della documentazione obbligatoria.

Alla rappresentante legale della struttura sono state contestate diverse infrazioni amministrative, tra cui:

l’assenza di tracciabilità degli alimenti;

la mancata compilazione del sistema di monitoraggio dei rischi previsto dal manuale Haccp;

la mancata autorizzazione per la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Le verifiche hanno accertato che erano preparati e serviti pasti senza i necessari titoli autorizzativi, in violazione delle norme igienico-sanitarie previste per le strutture socio-assistenziali.

Il sequestro degli alimenti e la chiusura definitiva

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto un congelatore a pozzetto collocato su un balcone adiacente alla cucina, contenente circa 20 chilogrammi di alimenti privi di etichette e senza indicazioni sull’origine o sul lotto di provenienza.

L’intero quantitativo è sequestrato in via amministrativa.

A seguito delle risultanze dell’indagine, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta ha disposto la revoca definitiva dell’autorizzazione all’attività della casa di riposo, decretandone la chiusura immediata.

Un intervento a tutela degli anziani e della sicurezza alimentare

L’operazione dei Carabinieri del Nas di Caserta si inserisce nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza delle strutture socio-assistenziali e alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle persone fragili e agli anziani ospiti.

Le autorità sanitarie continueranno nei prossimi mesi le verifiche su tutto il territorio provinciale per garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari e delle norme di accreditamento.