Momenti di paura ad Aquara, in provincia di Salerno, dove un uomo di 62 anni è rimasto morso da una vipera mentre lavorava nei propri terreni agricoli. L’uomo, dopo l’incidente, si è recato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide, dove è sottoposto alle prime cure. Il personale sanitario ha attivato tempestivamente il protocollo previsto per i morsi da vipera, entrando in contatto con il Centro Antiveleni dell’ospedale Cardarelli di Napoli per concordare la gestione clinica del caso.

Dopo un’attenta valutazione, i medici hanno avviato il percorso di osservazione e il monitoraggio costante dei parametri vitali, per valutare la necessità di somministrare l’antidoto, un trattamento che è generalmente evitato nei casi non gravi a causa dei possibili effetti collaterali.

Al momento il paziente è sotto stretta osservazione e le sue condizioni sono stabili. Secondo fonti sanitarie, la rapidità dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. L’uomo resterà monitorato anche nelle prossime ore presso il presidio ospedaliero di Roccadaspide.