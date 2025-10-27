Attimi di tensione nel pomeriggio nel porto commerciale di Napoli, dove un Cessna 206, aereo superleggero, è costretto ad ammarare a causa di un’avaria al motore. L’allarme è scattato intorno alle 16:40, quando la Guardia Costiera di Napoli è intervenuta con due unità navali per prestare soccorso ai due occupanti del velivolo. Pilota e passeggero sono tratti in salvo e risultano illesi, senza alcun danno a persone o cose.

Il velivolo, dotato di pattini per l’ammaraggio, è successivamente rimorchiato in un cantiere navale vicino, dove sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del guasto che ha costretto il Cessna all’atterraggio d’emergenza in mare.