Nuovo episodio di inciviltà ambientale a Ercolano, la città degli Scavi. Questa volta lo sversamento illegale ha dell’incredibile: un acquascooter abbandonato tra una catasta di rifiuti nella zona Favorita, a pochi passi dal mare.

Secondo quanto denunciato dai residenti, nella notte ignoti hanno scaricato la moto d’acqua come fosse un normale sacchetto dei rifiuti, trasformando l’area costiera in una vera e propria discarica abusiva.

Le indagini della polizia municipale

Diverse segnalazioni dei cittadini hanno raggiunto le autorità locali, spingendo la polizia municipale di Ercolano ad avviare accertamenti immediati.

Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per risalire ai responsabili del gesto, definito da molti un atto di inciviltà senza precedenti.

La denuncia dell’ex sindaco Buonajuto

L’episodio arriva a poche ore dalla diffusione di un video-denuncia sui social pubblicato dall’ex sindaco Ciro Buonajuto, che aveva richiamato l’attenzione proprio sul fenomeno degli sversamenti illegali nel territorio di Ercolano.

Nonostante gli appelli, l’ennesimo gesto di degrado ambientale dimostra come il problema resti ancora lontano da una soluzione definitiva.

Emergenza ambientale e appello al rispetto del territorio

La zona Favorita, da tempo interessata da abbandoni di rifiuti di ogni genere, torna così al centro delle polemiche. Le istituzioni locali e i cittadini chiedono maggiori controlli e sanzioni più severe contro chi continua a deturpare un’area di grande valore paesaggistico e turistico.