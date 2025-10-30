Il coportavoce regionale di Europa Verde Campania, Rosario Visone, aggredito mentre tentava di documentare le condizioni di alcuni animali di un circo

Grave episodio di violenza ad Acerra ai danni di Rosario Visone, coportavoce regionale di Europa Verde Campania, aggredito dal personale di un circo mentre documentava le condizioni di alcuni animali.

Visone si era recato sul posto a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, che denunciavano lo stato di evidente malnutrizione e possibile malattia di alcuni esemplari presenti nella struttura itinerante.

Mentre stava effettuando una diretta video – pubblicata sul suo profilo Facebook – è stato affrontato con urla, minacce e spinte da parte di alcuni membri del personale del circo, che lo hanno costretto ad allontanarsi nonostante si trovasse su suolo pubblico.

L’intervento delle forze dell’ordine, giunte tempestivamente, ha scongiurato il peggio e permesso di raccogliere le prime testimonianze sull’accaduto.

“Il rispetto per gli animali è un principio irrinunciabile” ha dichiarato Rosario Visone. “Non possiamo restare indifferenti di fronte a situazioni di potenziale maltrattamento. La nostra azione sarà sempre ferma e trasparente: continueremo a intervenire ogni volta che riceveremo segnalazioni, nel pieno rispetto della legge e della sicurezza, affinché si ponga fine a ogni forma di sfruttamento animale. Quanto accaduto ad Acerra non fermerà il nostro impegno, anzi lo rafforza ulteriormente”.

Europa Verde Campania esprime piena solidarietà a Visone e annuncia che seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda, chiedendo che venga fatta piena luce sull’episodio e sulle condizioni degli animali coinvolti.