I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nella notte presso la guardia medica di Marigliano, in provincia di Napoli, dopo la segnalazione di un uomo ferito. Si tratta di un cittadino marocchino di 36 anni, raggiunto da colpi di arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno della villa comunale di Marigliano. L’uomo avrebbe riportato ferite alla nuca e alla spalla.

Il 36enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non tali da far temere per la vita.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, identificare l’aggressore e accertare il movente dell’attacco. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.