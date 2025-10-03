Momenti di tensione questa mattina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato ferito con un coltello al collo durante una lite in spiaggia. La vittima, di origini nigeriane, si trova attualmente ricoverata in condizioni gravi.

La ricostruzione dei fatti

L’allarme è scattato in via Colombo, nei pressi dei giardinetti, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo ferito. All’arrivo della Polizia di Stato, la vittima era già stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza prima all’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente al nosocomio “Ospedale del Mare” di Napoli. L’uomo è in codice rosso e in attesa di intervento chirurgico.

Le indagini della Polizia

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite tra la vittima e un altro uomo, degenerata in violenza. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno già fermato un sospettato, attualmente interrogato negli uffici di polizia per chiarire il suo ruolo nell’accaduto.

Situazione sotto osservazione

La Polizia continua a indagare per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare eventuali collegamenti con episodi simili avvenuti nella zona. La comunità locale resta scossa da quanto accaduto in pieno giorno, in un luogo frequentato da famiglie e residenti.