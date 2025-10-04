La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare l’abusivismo edilizio, portando a termine due significative operazioni di sequestro in appena 48 ore nel territorio della IX Municipalità.

In seguito a un esposto, gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo sono intervenuti in Via Romolo e Remo, dove era in corso la costruzione di un manufatto abusivo. Nonostante il cantiere fosse momentaneamente inattivo, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un ponteggio metallico sulla pubblica via e di uno sporto balcone in cemento armato di notevoli dimensioni (5,00 × 1,00 metri), ancora collocato nella carpenteria in legno, corrispondente a un appartamento al secondo piano.

Il balcone e il ponteggio sono posti sotto sequestro preventivo. L’occupante dell’immobile è deferita all’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione di lavori edili senza il necessario titolo autorizzativo.

Le operazioni evidenziano l’impegno della Polizia Locale di Napoli nel monitorare il territorio e contrastare fenomeni di abusivismo edilizio che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.